Presidência portuguesa da UE. Parlamento vai estar iluminado com as cores da União

A Assembleia da República vai assinalar o início da presidência portuguesa da União Europeia (UE), às 00:00 de 1 de janeiro de 2021, e iluminar a fachada principal com as cores da União, azul e amarelo.

Fonte parlamentar disse à Lusa que à frente do Palácio de São Bento vão ser também colocados mastros com as bandeiras dos 27 Estados-membros da UE, que aí ficarão até dia 12 de janeiro.

Portugal vai assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2021, sucedendo à Alemanha.