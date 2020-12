Médico legista que denunciou homícídio de Ihor Homeniuk despedido

O médico legista que denunciou o homicídio no aeroporto de Lisboa foi despedido do Instituto de Medicina Legal.



O instituto confirma, mas diz que o despedimento não teve nada a ver com o facto do médico ter denunciado o caso do ucraniano Ihor Homeniuk à polícia judiciária.

De acordo com o instituto, o afastamento ficou a dever-se à publicação de fotografias de autópsias reais, num artigo científico.

O Instituto de Medicina Legal entende que, mesmo nesse âmbito, essa publicação constitui uma violação de privacidade, quer da vítima quer das famílias.