Massacre de animais na Torre Bela. Autarquia retira proposta de produção energética 

A Assembleia Municipal da Azambuja retirou a proposta para aprovação do projeto da central solar para a Quinta da Torre Bela, uma semana depois de ser aprovada pela autarquia.

À SIC, o presidente da autarquia explicou que surgiram dúvidas sobre o negócio.

Para que a central solar funcionasse, seria necessário remover os animais de grande porte. É o que prevê o estudo de impacte ambiental encomendado pelas empresas de produção energética.

Licenciamento do parque fotovoltaico está suspenso

O ministro do Ambiente revelou que o licenciamento do parque fotovoltaico na Quinta da Torre Bela está suspenso, pelo menos, durante os próximos 30 dias. Matos Fernandes explica que, depois do massacre dos animais naquela área, decidiu suspender a avaliação de impacte ambiental, incluindo a sua consulta pública.

O ministro adiantou que a Agência Portuguesa do Ambiente tem agora 30 dias para fazer as averiguações necessárias, que vão resultar numa reformulação ou aditamento do estudo.

Na entrevista à SIC Notícias, Matos Fernandes voltou a condenar a situação, dizendo que a matança de animais foi um "ato vil e de ódio".

O ministro revelou ainda que a queixa no Ministério Público, agendada para a semana, foi antecipada e já foi entregue.