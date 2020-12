Herdade da Torre Bela diz que não organizou caçada que matou mais de 500 animais

Os proprietários da Herdade da Torre Bela recusam qualquer responsabilidade na matança de 540 animais no passado domingo. Dizem que só tiveram conhecimento da montaria através da comunicação social, já depois de ter acontecido.

Num comunicado enviado à redação da SIC, repudiam a caçada e falam mesmo num ato ilegítimo e abusivo.

A Herdade da Torre Bela diz que está a colaborar com a investigação e admite adotar medidas judiciais para ser ressarcida dos prejuízos.

Comunicado na íntegra:

A Herdade da Torre Bela repudia firmemente a forma errada, ilegítima e abusiva como decorreu uma montaria na sua propriedade, no passado dia 17 de Dezembro, tendo tido conhecimento do sucedido a posteriori e apenas através da comunicação social.

A Herdade da Torre Bela está, desde o primeiro momento, a colaborar de forma estreita e permanente com as autoridades competentes com vista ao cabal esclarecimento do ocorrido e ao total apuramento de responsabilidades, e reserva-se o direito de adoptar as medidas judiciais adequadas, para ser ressarcida de todos os prejuízos provocados por este lamentável acontecimento.