As restrições impostas pela pandemia baralharam as contas para a passagem de ano nos hotéis do Douro.

Há ainda alguma confusão sobre o que se pode ou não fazer. Mas à medida que as regras são esclarecidas, o número de marcações para a passagem de ano tem vindo a aumentar, sobretudo nos espaços mais restritos e longe dos aglomerados.