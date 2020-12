Temporal na Madeira: 27 pessoas foram retiradas de casa por precaução 

O temporal no norte da Madeira causou danos ainda por contabilizar. Ao todo, 27 pessoas foram retiradas das suas casas por precaução.

As freguesias de Ponta Delgada e Boaventura foram as mais atingidas pelo temporal. Duas estradas ficaram intransitáveis e oito turistas ficaram presos temporariamente, entre duas derrocadas, no túnel de acesso a Ponta Delgada.



Temporal na Madeira. Observatório diz que aviso devia ter sido vermelho

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) reconhece que choveu mais do que o previsto e que o nível de alerta devia ter sido mais elevado.

A região da Madeira estava apenas sob aviso amarelo, quando o aviso vermelho teria permitido uma melhor preparação.