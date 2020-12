Dezenas de portugueses retidos no Reino Unido. Não conseguem teste PCR à covid-19

Dezenas de pessoas não conseguem viajar do Reino Unido para Portugal por não terem teste PCR.

Nos aeroportos de Londres, o teste custa 108 euros.

O despacho conjunto de cinco ministérios, de domingo passado, "permite a entrada em território nacional apenas de cidadãos nacionais ou de titulares de autorização de residência". Mas sob uma condição: se não tiverem feito teste PCR na origem, "são encaminhados, à chegada a território nacional, para a realização do referido teste a expensas próprias"

No entanto, o despacho também diz que "o embarque de passageiros fica sujeito à apresentação de comprovativo de realização de teste laboratorial" e, no ponto 5, avisa que "as companhias aéreas (...) incorrem em incumprimento (...) e são sujeitas a processo de contraordenação".

Os passageiros consideram que o Estado está a virar as costas a cidadãos nacionais e, na prática, a impedir o regresso ao próprio país.