Costa coloca Santos Silva na gestão direta da presidência portuguesa da União Europeia

Portugal assume a presidência da União Europeia no início do ano e António Costa entregou a gestão diária do dossier ao ministro dos Negócios Estrangeiros. A ideia do Governo é que o primeiro-ministro fique mais dedicado às questões nacionais.

A passagem de pasta - da Alemanha para Portugal - será feita através de um vídeo gravado por Angela Merkel. António Costa vai presidir durante seis meses à União Europeia, mas a gestão diária será feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros.

Com o foco na resposta à crise interna, a SIC sabe que o primeiro-ministro só estará nos momentos mais decisivos, como as habituais cimeiras. A coordenação de áreas chave como as finanças, economia, agricultura e ambiente, estará a cargo dos ministros, com Pedro Siza Vieira a ser fundamental na coordenação dos apoios.

O Público avança que o chefe do Governo vai dedicar um dia por semana aos assuntos europeus, com a vacinação e o arranque do plano de recuperação económica entre os principais objetivos.

Remodelação no Governo adiada

2020 foi ano de muitas mudanças e a pandemia alterou também os planos de António Costa. Segundo o jornal Público, que cita fonte do Governo, o primeiro-ministro tinha pensado fazer uma remodelação no verão de 2021, que agora fica adiada.

O governante, ouvido pelo jornal, defende que “na perspetiva de que a legislatura dure até ao fim, só mais à frente haverá sangue novo, provavelmente em 2022.”

Não estando por isso prevista nenhuma alteração de fundo na composição do Governo antes da autárquicas do próximo ano. Em São Bento, por agora, a ideia passa por manter a estabilidade no combate à crise provocada pela pandemia.