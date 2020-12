Não é só Presidenciais. 2021 é o ano dos grandes desafios políticos

As Presidenciais são apenas o início. Porque o próximo ano apresenta-se com tantos desafios políticos quanto incertezas. Além do calendário eleitoral já conhecido - com eleições para a Presidência da República a 24 de janeiro - e Autárquicas no final do verão - há toda uma gestão ainda da pandemia e da crise económica que promete dominar as atenções.

António Costa herdou ainda de 2020 o peso de negociações orçamentais mais difíceis e de ter ficado a contar com o PSD na aprovação das renovações do Estado de emergência. E não sabemos ainda quantas mais o país ainda tem pela frente.