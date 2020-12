Família de Ihor Homeniuk vai receber indemnização superior a 800 mil euros

A família de Ihor Homeniuk, que morreu nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, vai receber uma indemnização superior a 800 mil euros, avança esta quinta-feira o Diário de Notícias.

Segundo o jornal, o Estado vai pagar já uma indemnização de 712.950 euros, à qual acresce uma pensão para os dois filhos. No total, a família vai receber 834 mil euros.

Nove meses após o homicídio e um dia depois da entrevista da viúva à SIC, que contou que teve de pagar a transladação do corpo do marido para a Ucrânia, o Governo anunciou o pagamento de uma indemnização à família.

O montante da indemnização foi calculado pela Provedora de Justiça e será suportado pelo SEF.

DETALHES DO CRIME

Descreve a acusação do Ministério Público que os arguidos, concretamente Luís Silva, munido com um bastão extensível, e Bruno Sousa, com um par de algemas, se dirigiram à sala onde se encontrava Ihor Homeniuk e depois de o algemarem com as mãos atrás das costas e de lhe amarrarem os cotovelos com ligaduras, "desferiram-lhe número indeterminado de socos e pontapés".

A vítima estava já prostrada no chão e os inspetores continuaram a desferir pontapés no tronco, exigindo-lhe ao mesmo tempo e aos gritos que permanecesse quieto.

O TESTEMUNHO DA VIÚVA DO UCRANIANO

Nove meses depois da morte do marido, a viúva de Ihor Homeniúk - o ucraniano morto no aeroporto de Lisboa - não recebeu qualquer tipo de apoio por parte do Estado português. Em entrevista exclusiva à SIC, Oksana Homeniúk contou que tratou sozinha da transladação do corpo do marido e que ainda hoje tem que mentir aos filhos sobre o que aconteceu ao pai.