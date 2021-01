Duarte é o bebé do ano 2021. Nasceu às 00h00 no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

Sílvia Santos e Tiago Barbosa, de Rans, Penafiel, são os pais de Duarte que nasceu a 1 de janeiro de 2021, com 3,740 quilos de peso e 49 centímetros de comprimento.

"O parto, por via normal, decorreu sem complicações e mãe e bebé estão bem", refere o CHTS em comunicado.