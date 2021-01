No continente e com recolher obrigatório à 23h00, os festejos em Lisboa foram contidos.



O habitual espetáculo de luz e cor deu lugar a um céu quase vazio, com pouco fogo de artifício.

Ainda assim, e apesar das restrições foram várias as pessoas que se juntaram no Terreiro do Paço para celebrar o novo ano e assistirem aos foguetes lançados na margem sul.

A PSP teve mesmo de intervir e dispersar os grupos que começaram a juntar-se.