Sobem para três os nascimentos na maternidade da Guarda no primeiro dia do ano

A menina, filha de uma casal de Gouveia nasceu a meio da manhã deste primeiro dia do ano com apenas com 1.905 kg tendo sido encaminhada para a neonatologia do Hospital Distrital da Guarda.

A mãe e recém-nascida estão bem de saúde. Foi o terceiro parto do dia no arranque de 2021 depois de Daniel, que veio ao mundo à meia-noite em ponto, e de Solange que nasceu em cima das 05:00 horas.

A Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares entregou uma lembrança aos pais do primeiro bebé do ano da Guarda, o quarto de um casal da freguesia de Sebadelhe em Foz-Côa.

O vice-presidente da Câmara Municipal da Guarda, Vítor Amaral, ofereceu ainda a figura do “Anjo da Guarda" e uma manta para bebés.