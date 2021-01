Governo dos Açores admite "reavaliar a formação dos docentes"

A secretária regional da Educação dos Açores, Sofia Ribeiro, admitiu esta terça-feira a possibilidade de alterar a formação dos professores na região e disse que quer "auscultar" a comunidade escolar em todos os níveis de ensino.

À saída de uma reunião na escola EB1/JI Infante D. Henrique, em Angra do Heroísmo, a governante disse estar disposta a "reavaliar a formação dos docentes" açorianos, adianta a nota de imprensa enviada esta terça-feira.

O encontro contou com a presença das diretoras regionais da Educação e da Administração Escolar e dos professores do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo de ensino básico daquele estabelecimento de ensino.

Sofia Ribeiro respondia às preocupações transmitidas pelos docentes, que se focam, "essencialmente, na falta de recursos humanos e na inadequação da formação dada aos docentes, ambas prioridades deste Governo para esta legislatura", destacou.

A secretária regional realçou que o Governo Regional tem como prioridade "auscultar os docentes quanto aos constrangimentos e oportunidades nos diversos níveis de ensino".