Homem que burlou vítimas através do MBWay condenado a 4 anos de prisão  

Um homem que burlou vítimas através da aplicação MBWay foi condenado a 4 anos de prisão efetiva. É a primeira pena de cadeia em Portugal relacionada com este meio de pagamento.

As vítimas eram sempre vendedores de bens usados na internet e que não sabiam usar a aplicação de pagamentos MBWay. Fábio Farias, o líder do grupo, explicava passo a passo. As vítimas cumpriam e acabavam por cair numa emboscada ao transferir dinheiro para contas do grupo dos burlões, que depois o gastavam em telemóveis e viagens.

O grupo lucrou perto de 40 mil euros, entre 2018 e 2019. O processo tinha mais três arguidos, que foram condenados a penas de multa por terem contribuído para as burlas.