Portugal vai atingir o pico da vaga de frio na segunda e terça-feira da próxima semana. Nos próximos dias, o interior do país vai contar com valores negativos.

As previsões apontam para dez graus negativos na Serra da Estrela, sete graus negativos em Bragança e menos um grau no Porto.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, este ano as temperaturas estão mais baixas.

Hoje, quase todo o país registou valores entre dois a cinco graus abaixo da temperatura normal para a época.