Neve regressa ao Alentejo mais de 10 anos depois 

A luz pode faltar em algumas zonas do país por causa do aumento do consumo de energia relacionado com o frio que se faz sentir em Portugal. Esta manhã, já nevou no Alentejo.

O vídeo divulgado pela GNR de Évora mostra os pequenos flocos de neve que caíram pela manhã. Desde 2009 que não nevava na cidade. O fenómeno foi, por isso, registado pela população.

A neve no Alentejo confirma as previsões dos meteorologistas que já tinham apontado para um fim de semana de muito frio. As temperaturas estão baixas por causa da massa de ar frio que chega do interior da Europa.

Os conselhos da DGS

A Direcção-Geral da Saúde alerta que é provável que o frio tenha efeitos sobre a mortalidade nos próximos dias, nomeadamente nas pessoas com 65 ou mais anos.

A DGS recomenda uma série de medidas de prevenção, como estar agasalhado, hidratado e evitar a exposição ao frio.

É também aconselhável manter as casas quentes, mas com atenção aos aquecimentos com combustão, como as braseiras ou lareiras.

Consumo de eletricidade e gás dispara

Com o frio e com parte da população em teletrabalho, o consumo de eletricidade e de gás disparou e atingiu, esta semana o nível mais alto dos últimos 10 anos.

Em várias zonas do país tem havido falhas de energia.

A EDP reforçou as equipas no terreno para resolver as situações o mais rápido possível, mas alerta que os cortes podem continuar a acontecer enquanto as baixas temperaturas se mantiverem.