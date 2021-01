Já não há escapatória, Ricardo Salgado vai ter que pagar uma multa de 75 mil euros por ter violado normas impostas pelo Banco de Portugal e ter prestado falsas informações ao supervisor.



A multa já tinha sido confirmada pelo tribunal da Regulação, depois pela Relação e finalmente pelo Supremo que na semana passada rejeitou um ultimo recurso do antigo banqueiro.

Ricardo Salgado está ainda a braços com outras 3 condenações do Banco de Portugal que no total podem contabilizar quase 6 milhões de euros em multas.

Para além disso, o antigo presidente do banco espirito santo aguarda ainda o desfecho dos processos crime à queda do BES e da Operação Marquês, nos quais está acusado de dezenas de crimes.