Bombeiro alimenta idoso que esperava há quatro horas numa ambulância à porta do hospital

O vídeo de um gesto de solidariedade de um bombeiro de Miranda do Corvo espalhou-se pelas redes sociais.

O operacional decidiu alimentar um idoso que esperava há quatro horas numa ambulância, à porta do hospital. São 14 segundos de vídeo, que foram o suficiente para que muitos considerem este um símbolo das dificuldades atingidas no Serviço Nacional de Saúde.

Só ao fim de oito horas e meia é que a equipa acabou por voltar a Miranda do Corvo, após ordem de internamento do doente com dificuldades respiratórias.