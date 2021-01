Dádivas de sangue aumentam. Reservas foram repostas em três dias

Em apenas três dias foi possível nivelar as reservas de sangue. Foram recolhidas cerca de 2.300 unidades.

O Instituto Português do Sangue agradece a pronta resposta dos cidadãos e sublinha que agora é preciso garantir uma dádiva continua, mas faseada no tempo, para evitar filas como as que aconteceram esta semana e para os alarmes por falta de sangue não voltem a soar nos hospitais

Esta sexta-feira três secretários de Estado quiseram dar o exemplo e deslocaram-se até às instalações do Infarmed, mas foram surpreendidos pela crítica de quem não gostou de ver o aparato.