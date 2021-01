Em Portugal, há cerca de três queixas por semana de cidadãos que querem doar sangue e não os deixam. Garantem que é uma discriminação ilegal por serem homossexuais.

Bruno Gomes d'Almeida esteve três horas na fila e mais uma hora de espera na triagem para doar sangue.

Depois disso, foi confrontado com várias questões que partiam do princípio de que teria parceiras. Quando fez questão de corrigir e assumir que tinha um parceiro, ouviu como resposta que "então não pode doar sangue" e que "homens que fazem sexo com homens não podem doar sangue".

Homossexuais e bissexuais deixaram de estar proibidos de doar sangue em 2016. A norma prevê que não pode doar sangue durante seis meses quem mudou de parceiro sexual.