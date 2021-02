Caso SEF. Testemunha confirma que vigilantes prenderam Ihor Homeniuk com fita adesiva

Uma das vigilantes do SEF no aeroporto de Lisboa garantiu em tribunal que ouviu Ihor Homemniuk gritar durante mais de 10 minutos enquanto esteve fechado com os três inspetores do SEF, agora acusados de homicídio qualificado.

A testemunha ouvida esta quinta-feira confirmou também que foram os vigilantes do Centro de Instalação Temporária que o prenderam com fita adesiva.

Primeiro disse que não viu ninguém a usar fita adesiva e que não tinha ido à sala onde estava a vítima. Depois, confrontada com as imagens de videovigilância, a testemunha Ana Sofia Lobo admitiu afinal que foi a própria a pedido dos colegas que foi buscar a fita adesiva por duas vezes.