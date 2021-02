Gabou-se de estar a conduzir sem carta em direto no Facebook. Foi multado a seguir

A situação pode ser insólita: um jovem de 26 anos fez um direto para o Facebook a gabar-se que estava a conduzir na autoestrada sem carta de condução. Acabou por ser detido pela GNR, porque alguém que estava a assistir à transmissão denunciou-o às autoridades.

Seguia pela Via do Infante, no Algarve, com três amigos. De telefone na mão, o jovem gaba-se em direto para o Facebook da proeza de conduzir na autoestrada sem que tivesse habilitação legal para o fazer.

Disse de onde vinha e para ou ia. Alguém nas redes assistiu e, temendo o pior, pegou no telefone e denunciou o caso à GNR.

Bastou às autoridades visitar o perfil do suspeito para confirmar a denúncia e lançar uma operação de caça ao condutor, bloqueando as saídas da autoestrada até ao destino, que o próprio condutor tinha referido. Foi o destacamento de intervenção a cortar-lhe o caminho à chegada a Portimão.

Sem carta, sem seguro e ao telemóvel ao volante, em pleno confinamento. Menos de 24 horas depois do tal direto no Facebook, o Tribunal de Portimão condenou-o a uma multa de 970 euros ou a 100 dias de prisão.