PSD reflete sobre adiamento das autárquicas, PS considera prematuro

Rui Rio diz estar a refletir sobre um possível adiamento das autárquicas, considerando “imperioso” decidir rapidamente sobre essa questão.

Já o Partido Socialista diz que é prematuro e acusa o líder do PSD de estar com receio da oposição interna.

“Não compreendemos como, estando em fevereiro e a cuidar de renovar o estado de emergência para os próximos 15 dias, Rui Rio esteja já com os olhos postos em setembro ou outubro. Só temos uma explicação: talvez esteja com receio de se confrontar com a sua oposição interna”, lançou José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS.