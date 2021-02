PSD quer adiar eleições autárquicas por 60 dias

O presidente do PSD, Rui Rio, propôs esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o adiamento das eleições autárquicas por 60 dias. Assim, as autárquicas seriam marcadas entre 22 de novembro e 14 de dezembro.

Rui Rio garante que a proposta vai dar entrada no Parlamento ainda esta sexta-feira.

O Governo já afirmou por várias vezes que quer atingir a imunidade de grupo o fim do verão, quando tiver 70% da população vacinada. Mas, Rui Rio teme que a imunidade de grupo possa não ser atingida nessa altura e por isso sugere que seja tomada uma decisão em relação às autárquicas.

"Estou muito cético que se consiga 7 milhões de pessoas vacinadas em 31 de agosto com as duas does. Mas vamos admitir que isso se consegue, se o Governo marcar as eleições para 20 e tal de setembro significa que se poderá fazer campanha eleitoral durante cerca de 20 dias. Parece-me manifestamente curto que se tenha apenas 20 dias para se fazer uma campanha eleitoral", continuou.