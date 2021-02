Lampreia de Penacova em take-away. Arroz é cozinhado em casa pelos clientes

Um evento gastronómico em que os clientes têm de cozinhar parte do prato, foi a solução encontrada em Penacova para a Lampreia. Para o arroz ficar no ponto é fornecido crú. Assim os apreciadores que estão a maior distância, podem saborear em casa o típico prato, durante o confinamento.

Dentro do cabaz vai a lampreia já confecionada com todos os segredos da casa. Mas o arroz, essencial ao repasto, pode ir à parte para o cliente fazer em casa. É assim que se mantém a qualidade do arroz de lampreia para quem chega de longe.

Um pormenor desta iniciativa inédita que promove o arroz de lampreia em versão take-away.

A iniciativa foi a forma encontrada para que os sabores não se perdessem. Oito restaurantes de Penacova aderiram ao modelo, que para já decorre até ao fim do mês.