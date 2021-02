João Loureiro tinha lugar marcado num avião privado onde foram apreendidos 500 quilos de cocaína

João Loureiro, antigo presidente do Boavista e filho de Valentim Loureiro, era um dos passageiros que estava previsto viajar para Portugal num avião privado onde há uma semana foram apreendidos 500 quilos de cocaína, no aeroporto da Bahia.

À SIC, João Loureiro, que já tinha viajado para o Brasil no mesmo avião, garante ser completamente alheio ao que se passou e assegura que continua no Brasil à espera de ser ouvido pelas autoridades.

A Polícia Federal do Brasil apreendeu no dia 10 de fevereiro meia tonelada de cocaína escondida num avião particular que já tinha recebido autorização para descolar da cidade de Salvador com destino a Portugal, divulgaram esta quarta-feira as autoridades locais.

A droga foi encontrada, esta terça-feira, durante uma inspeção que agentes da Polícia Federal fizeram ao avião, que se encontrava na pista do Aeroporto Internacional de Salvador.

AERONAVE PERTENCE A UMA EMPRESA PRIVADA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO

A aeronave onde foram encontrados os 500 quilos de cocaína pertence a uma empresa privada que oferece serviços de transporte aéreo.

"As investigações continuarão para identificar os responsáveis pela carga ilícita, que poderão responder pelas acusações de tráfico internacional de drogas e associação com o narcotráfico, cujas penas combinadas podem chegar a 25 anos de prisão", informou o comunicado da Polícia Federal.

O Brasil é um importante intermediário nas rotas de embarque para a Europa da cocaína produzida nos país.