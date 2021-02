Voo de apoio ao regresso do Brasil "gratuito" apenas para quem tem bilhete da TAP

Realiza-se no próximo sábado, dia 27, o voo operado pela TAP para transportar portugueses no Brasil com necessidade de regressar a Portugal e brasileiros retidos em Portugal.



O anúncio foi feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros que classificou o "voo de apoio ao regresso do Brasil por razões humanitárias".

Estão contemplados neste voo e sem custos adicionais todos aqueles que já tinham bilhete TAP.

Quem tinha comprado blihetes pelas operadores brasileiras Azul e Latam terá que pagar 837,90 euros, o valor cobrado pelo TAP.

De acordo com o jornal Público, das cerca de 520 pessoas que precisam de viajar entre os 2 países, apenas cerca de 200 têm bilhete da companhia aérea portuguesa.

A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas esclarece que, para quem tinha bilhete TAP é feita uma alteração gratuita do bilhete na mesma classe tarifária.

Aos restantes passageiros pratica-se o preço do voo cobrado pela TAP, ou seja, qume não tem bilhete na TAP pode adquiri-lo.

Acrescenta também que o voo extraordinário para regresso a território nacional por razões humanitárias obedece a uma "definição lata e humanista daquilo que são razões humnaitárias".