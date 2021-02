Os produtores de leite querem preços mais justos de pagamento aos agricultores e que o Governo olhe para o setor de uma outra forma.

Esta sexta-feira, fizeram-se ouvir de uma forma simbólica na cidade do Porto.

Os produtores de leite, representados pela APROLEP, colocam no chão da Avenida dos Aliados, as botas usadas pelos produtores de leite, representando os 200 produtores que abandonaram o setor no último ano, em frente da Câmara Municipal do Porto.