Tragédia de Entre-os-Rios. Autarca diz que Castelo de Paiva terá bons acessos ao litoral até 2026

O presidente da Câmara de Castelo de Paiva, Gonçalo Rocha, diz que há dinheiro para concluir, até 2026, os acessos rápidos do concelho ao litoral, prometidos há duas décadas após a queda da ponte de Entre-os-Rios.

O troço da variante à estrada nacional 222 (EN222) dentro dos limites do concelho está já a ser usado, mas a via rápida desemboca numa estreita e sinuosa estrada de montanha. Falta executar um lanço da variante de apenas 8,8 quilómetros, entre a fronteira de Castelo de Paiva, e o nó da autoestrada 32 (A32) em Canedo, Santas Maria da Feira.

A norte, o Itinerário Complementar 35 (IC35), que iria ligar Castelo de Paiva ao nó da autoestrada 4 (A4) em Penafiel, resume-se a uma ponte e um pequeno lanço de 800 metros para cada lado.

"É a mesma coisa que tivessem feito a ponte sem saída", critica Paulo Teixeira, que dirigia a Câmara de Castelo de Paiva na altura do colapso da ponte, em março de 2001.

O atual detentor do cargo autárquico, o socialista Gonçalo Rocha, concorda. Mas cobre com otimismo a impaciência de quem espera duas décadas pela promessa de acessos rápidos ao litoral, avançando mesmo com uma data para conclusão das ligações às autoestradas: 2026.

E assegura que o financiamento surgirá da chamada "bazuca" europeia.

Questionado sobre dúvidas e desconfianças de quem esperou duas décadas pelas obras, Gonçalo Rocha, confessa: "Eu próprio também sinto a impaciência do cidadão que quer ver as coisas da sua terra resolvidas e tratadas. Mas, para mim, a grande diferença, neste momento, é que temos o dinheiro, que era sempre a grande justificação, muitas vezes não assumida, para não se fazer o que era necessário".

"É coisa impensável ter um cheque à frente para essas duas obras e serem incapazes de as fazer", junta.

E deixa um pedido para que se aligeire a burocracia: "se não tivermos a obra concluída até 2026, perdemos o dinheiro".

Considerando que a máquina de contratação da Administração Pública é "extremamente pesada", pede que, sem deixar de se cumprir a lei, "se criem mecanismos nessa mesma lei que permitam uma celeridade muito maior".

A história das grandes obras em Castelo de Paiva nasce uma semana após a ponte ruir, num tempo em que o atual secretário-geral das Nações Unidas liderava o Governo de Portugal.

António Guterres deslocou-se a Castelo de Paiva, à missa de sétimo dia pelos 59 mortos, encontrou-se com Paulo Teixeira e pediu-lhe uma lista de obras prementes no concelho.

A lista, com 55 investimentos, entra no gabinete do primeiro-ministro dentro do prazo fixado, que era de horas.

Em pouco tempo, Castelo de Paiva vira um estaleiro, com a execução de um nunca antes imaginável pacote de obras de emergência, no valor de 80 milhões de euros, centrado sobretudo na rede viária e que, contas feitas agora por Paulo Teixeira, foi cumprido a 95%.

"No concelho ficou por fazer apenas a variante de Carreiros", recorda o antigo presidente social-democrata da Câmara.

O problema que subsiste, 20 anos após, é mesmo o das obras fora do concelho, mas por causa do concelho, que continuam apenas em projeto, sublinha Paulo Teixeira, numa alusão ao prolongamento da variante à EN222 e à extensão do IC35 até Penafiel.

O colapso da Ponte de Entre-os-Rios (Ponte Hintze Ribeiro), ocorrido às 21:10 em 04 de março de 2001, arrastou para o Douro um autocarro e três automóveis, matando 59 pessoas.

Reportagem Especial: "4 de março"

Ana Leonor não conheceu a avó e o tio paterno. Augusto perdeu a mãe, o irmão e muitos amigos. Ilda e Manuel perderam de uma assentada 10 familiares. Seguiam todos no autocarro que às 21h15 do dia 4 de março de 2001 foi arrastado para o Douro.

A ponte Hintze Ribeiro caiu há 20 anos. Castelo de Paiva foi notícia durante semanas, mas há muito que os holofotes deixaram a região. Há promessas por cumprir e marcas que o tempo não apagou, sobretudo nas famílias que nunca fizeram o luto.