ADVNCE SIC: Youtuber Nuno Agonia estreia novo programa

"Fora da Caixa", com Nuno Agonia, é o novo programa da Advnce que dá a conhecer as novidades sobre as variadas áreas da tecnologia, desde telemóveis, portáteis, consolas, ecrãs, periféricos e muito mais.

O apresentador vai abrir a caixa dos produtos, mostrar as suas características e explicar como funcionam.

"Fora da Caixa" é um programa que alia o entretenimento à experimentação e ao conhecimento, com o estilo muito próprio, o know how e o entusiasmo de Nuno Agonia.

Nuno Agonia tem 42 anos e nasceu a 26 de janeiro, na Póvoa do Varzim. Antigo informático de gestão hospitalar é, atualmente, um dos YouTubers mais influentes e irreverentes do país.

Conhecido pelos seus tutoriais e unboxings - vídeos que mostram produtos geralmente tecnológicos a serem desempacotados - com 1,48 milhões de subscritores, é a prova viva de que existe um grande público a dedicar-se cada vez mais ao Youtube.

O programa pode ser visto nas posições 110 da box MEO e 503 na box NOS.