O PCP cancelou o comício que assinala os 100 anos do partido. Decidiu organizar 100 ações por todo o país e lembrar a data com uma edição especial do jornal Avante.

O jornal Avante que assinala os 100 anos do partido já está nas bancas. Às 23 páginas desta edição especial junta-se um suplemento com o percurso centenário do PCP, que traz à memória muitos momentos.

O semanário comunista está a celebrar, em simultâneo, os 90 anos desde a primeira tiragem.