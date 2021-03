Detidos dois suspeitos da morte do jovem encontrado num poço em Palmela

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quinta-feira dois suspeitos de matar Lucas Miranda, o rapaz de 15 anos encontrado num poço em Palmela, distrito de Setúbal, em fevereiro passado.

Os suspeitos têm 17 e 18 anos e residiam na mesma instituição de acolhimento de Lucas.

O corpo de Lucas estava enrolado num lençol branco e em avançado estado de decomposição quando foi encontrado.

Jovem encontrado morto num poço recusava-se a tomar medicação para perturbação mental

O jovem estava desaparecido há quatro meses quando foi encontrado pelas autoridades. Durante esses meses, a mãe terá questionado várias vezes a investigação das autoridades.

À SIC, uma fonte da Polícia Judiciária de Setúbal confirmou que ao longo de quatro meses chegaram várias pistas sobre o paradeiro de Lucas mas quase sempre vagas. Acrescentou ainda que um mês e meio depois do desaparecimento já teriam recebido a informação de que o jovem estaria morto.

No dia 18 de fevereiro, a denúncia feita pelo pai de um rapaz que estava na mesma instituição que Lucas levou a Polícia Judiciária ao local onde se encontrava o corpo. De um poço de nove metros de profundidade, os bombeiros sapadores de Setúbal retiraram um cadáver enrolado num lençol branco em avançado estado de decomposição.

O local fica a poucos metros da instituição para onde o jovem foi levado a 2 de outubro por decisão da Comissão de Proteção de Crianças e jovens. Em 13 dias fugiu seis vezes, até ter desaparecido.

A mãe tinha pedido ajuda à CPCJ em setembro, numa altura em que o filho se tornou agressivo e recusava tomar a medicação para uma perturbação mental.

O desequilíbrio deu-se no primeiro confinamento. A pandemia trocou as voltas às rotinas do adolescente que sonhava ser jogador de futebol.