André Ventura reeleito presidente do Chega com 97,3% dos votos

André Ventura foi reeleito Presidente do Chega com 97,3% dos votos e traçou objetivos para o novo mandato. Quer que o partido supere o PSD nas eleições e quer o Chega a governar sozinho sem coligações.

Em entrevista à SIC, André Ventura garantiu também que não será candidato às autárquicas.

André Ventura ficou atrás do objetivo traçado nas eleições Presidenciais. O terceiro lugar, abaixo de Ana Gomes, valeu a demissão de líder do partido. Sem oposição interna, o candidato único respondeu com objetivos claros à reeleição já esperada: governar e ser a força número um à direita.

André Ventura deixa sublinhado que uma coligação com o PSD só avança se o Chega ficar com as pastas da Justiça, Segurança Social, Administração Interna e Agricultura.

Com as autárquicas em outubro André Ventura não avança nomes, mas promete novidades para as próximas semanas e nomes fortes no Porto e Lisboa. Diz ainda que não será candidato.

Cerca de 25 mil militantes deslocaram-se às mesas de voto em todos os distritos. Para o último fim de semana de maio está agendada a III Convenção do partido, onde o presidente reeleito irá apresentar a moção estratégica "Governar Portugal".