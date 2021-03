Cavaco Silva acusou o Governo de tentar amordaçar a democracia.

Numa video conferência das mulheres sociais-democratas, o ex-Presidente da República apontou falhas e abusos do partido socialista e deixou conselhos ao PSD para vencer nas próximas legislativas.

Diz-se chocaco com as decisões do Governo e lembrou os números da pandemia para falar das fragilidades do Serviço Nacional de Saúde.