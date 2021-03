Dezenas de flamingos avistados com frequência numa povoação "às portas" de Coimbra

Não são de estranhar os bandos de flamingos avistados nalgumas zonas do país. A ave selvagem de grande porte já era visita comum no estuário do Mondego, junto à Figueira da Foz, mas agora uma colónia tem ultimamente sido vista em terrenos agrícolas mesmo às portas de Coimbra.

Apesar de estarem a poucos quilómetros da cidade e a centenas de metros das casas de uma pequena povoação não é fácil dar com eles. Estão protegidos por uma floresta a oeste e por acessos agrícolas difíceis e bastante vegetação do lado contrário.

A ave surgiu em Portugal no final dos anos 80 no Algarve, tendo-se entretanto estendido por estuários, lagos e açudes no Alentejo, na região de Lisboa e vale do Tejo e ainda pelo litoral centro desde Óbidos até à ria de Aveiro.