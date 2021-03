Covid-19. Primeiro-ministro reuniu-se com partidos à porta fechada

O primeiro-ministro reuniu-se esta terça-feira com os partidos com maior representação parlamentar para discutir o plano de desconfinamento do país.



Ao contrário do que é habitual, as reuniões foram à porta fechada e não houve qualquer declaração no final. Ao que a SIC apurou, os encontros serviram, sobretudo, para ouvir as recomendações do partidos e o Governo não abriu o jogo nem avançou com qualquer medida concreta.

Amanhã é a vez do Governo ouvir os parceiros sociais e será a ministra do trabalho a conduzir os encontros.

Os detalhes do plano de desconfinamento serão apresentados na próxima quinta-feira por António Costa.