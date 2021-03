O Presidente da República esteve esta terça-feira, dia da tomada de posse, no Porto. Marcelo Rebelo de Sousa presidiu a uma cerimónia de várias religiões e deixou apelo ao respeito pela liberdade e pelas diferenças.

O dia terminou com uma visita inesperada ao bairro do Cerco para ver as obras de requalificação e deixar uma mensagem de esperança.