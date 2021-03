Marcelo toma posse. "Discurso feito numa situação absolutamente inédita" 

O jornalista Vítor Matos afirma que o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa foi feito numa "situação absolutamente inédita", referindo-se ao facto de ser a primeira vez que o Presidente da República toma posse no meio de um estado de emergência.

Para o jornalista do Expresso, é "um bom discurso", feito por "um homem de direita social".

Vítor Matos destaca as palavras do Presidente da República para todos aqueles que sofreram mais com a pandemia, dizendo que isso mostra "que a maior preocupação é com as pessoas que estão numa situação mais frágil e mais difícil".