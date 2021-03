Ministério da Educação abre 2.424 vagas para integrar professores nos quadros

O Ministério da Educação abriu 2.424 vagas para o concurso externo que permite a integração nos quadros de educadores de infância e docentes, aumentando em mais de 200% os lugares disponibilizados no ano passado.

De acordo com uma portaria publicada hoje em Diário da República, o concurso destinado a educadores de infância e a professores dos ensinos básico e secundário para o ano letivo de 2021/2022 conta com 2.424 vagas de quadro de zona pedagógica.

No ano passado, o mesmo concurso abriu com apenas 872 vagas, registando por isso um aumento de 278% comparativamente ao anterior, sublinha o gabinete do Ministério da Educação em comunicado.

Além dos mais de dois mil lugares disponíveis no acesso aos quadros de zona pedagógica, ao abrigo da chamada "norma-travão", a mesma portaria fixa uma dotação de 31 vagas para o ensino artístico especializado da música e da dança.

O concurso "tem em vista o preenchimento de vagas existentes nos quadros de zona pedagógica, bem como o preenchimento de necessidades temporárias através de mobilidade interna, de contratação inicial e das consequentes reservas de recrutamento".

Na mesma nota, o Ministério da Educação refere ainda a publicação da portaria com as vagas para o concurso interno, que aumentam também este ano.

"Para o concurso interno, foram apuradas 6.237 vagas, o que representa um crescimento de lugares disponíveis para professores do quadro (necessidades permanentes)", lê-se no comunicado.

De acordo com a tutela, os lugares disponíveis em cada escola foram apurados no âmbito de um recenseamento desenvolvido pelos diretores das escolas e agrupamentos, havendo depois lugar para correções do ministério, sempre que justificável, para garantir "uma gestão otimizada dos recursos humanos e das necessidades do sistema".

À semelhança do que aconteceu já no ano passado, volta a estar assegurada "a receção de todos os documentos" necessários para as candidaturas "por via digital".