Marcelo diz que "é muito provável" a renovação do estado de emergência a partir de 1 de abril

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indicou esta sexta-feira que "é muito provável" a renovação do atual estado de emergência a partir de 1 de abril próximo de forma a cobrir o período da Páscoa.

"É muito provável que a partir do dia 1 de abril, cobrindo o período da Páscoa, haja ainda uma renovação do estado de emergência, mas vamos esperar para ver", disse Marcelo Rebelo de Sousa ao final do dia em Madrid, antes de partir para Lisboa.