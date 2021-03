Centro de detenção do SEF no aeroporto de Lisboa cobra diária de 100€ por cada detido

O centro de detenção do SEF local no aeroporto de Lisboa, onde esteve detido Ihor Homeniuk, cobra atualmente uma diária de 100 euros por cada passageiro detido.



Escreve hoje o Diário de Notícias que, quando o ucraniano morreu, há um ano, o centro de detenção do SEF cobrava uma diária de 90 euros (mais IVA) por detido às companhias aéreas.

Atualizada para 100 euros em agosto, o jornal diz que a taxa permitiu ao SEF chegar a cobrar 10 mil euros por dia, quando o centro tinha o dobro da lotação indicada.

O jornal cita uma inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Irina Fonseca, que revela que o espaço tem capacidade para 60 pessoas mas, na altura estariam mais de 100 acomodadas em condições deploráveis.