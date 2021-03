Criança de 3 anos ficou esquecida num autocarro durante mais de 8 horas. Rodoviária do Tejo abriu inquérito interno

No dia em que reabriram os jardins de infância e as escolas do 1.º ciclo, uma criança de três anos ficou esquecida.

Esta segunda-feira, o autocarro que fazia o transporte de várias crianças da localidade de São João da Ribeira, no concelho de Rio Maior, deixou, durante mais de oito horas, uma criança esquecida dentro do veículo.

A criança foi mais tarde transportada pelos bombeiros de Rio Maior para o Hospital de Santarém.

Ao que a SIC conseguiu apurar, a Rodoviária do Tejo já abriu um inquérito interno e lamentou a situação.