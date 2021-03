Com o regresso das crianças do pré-escolar e 1º ciclo às escolas, a PSP, com o programa "Escola Segura", voltou também a realizar as operações de segurança juntos às estradas dos estabelecimentos de ensino.

Garantir o fluxo rodoviários e evitar aglomerados de pessoas nas entradas das escolas, são algumas das funções dos agentes. Deste modo todos os encarragados de educação podem deixar as crianças à porta da escola em segurança.