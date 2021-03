Governo Regional da Madeira alvo de buscas

O Governo Regional da Madeira foi esta quarta-feira alvo de buscas por parte de elementos do Ministério Público.

A notícia é avançada pelo Expresso, que refere que foi apreendida toda a documentação referente à concessão da Zona Franca da Madeira ao Grupo Pestana.

As buscas estarão relacionadas com a investigação que recai sobre Miguel Albuquerque pela venda, em 2017, da Quinta do Arco a um fundo do universo do Grupo Pestana.

GREGÓRIO CUNHA

Citado pelo Expresso, o presidente do Governo Regional da Madeira já confirmou as buscas, mas diz mais nada poder acrescentar porque o processo, do qual é o principal arguido, está em segredo de Justiça.

HOMEM DE GOUVEIA

"O que está em causa é o pagamento de verbas que precisavam de ser mais elevadas"

José Gomes Ferreira explica que se trata de uma venda que terá sido feita a um valor abaixo do que valia.