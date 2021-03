Mais de metade das queixas por corrupção é arquivada

Os tribunais comunicaram ao Conselho para a Prevenção da Corrupção um total de 763 casos, um número ligeiramente mais baixo que o de 2019, em que foram reportadas 796 queixas.

O organismo que funciona junto ao Tribunal de Contas não tem competência para investigar, apenas analisa os dados enviados pelos tribunais para ajudar a combater a corrupção e os crimes económicos no domínio do Estado.

A Administração Local voltou a liderar as queixas a nível nacional com mais de 380 casos, dos quais 239 envolviam os municípios. Segue-se a Administração Central com 187 casos. Aqui destacam-se 54 comunicações que envolvem as forças de segurança, mais 28 na área da educação e ainda outras 25 na área da saúde.

Outra das conclusões mais evidentes é que mais de metade dos casos acaba arquivado por falta de provas. O relatório explica que o arquivamento se deve "à ausência de indícios ou elementos probatórios" e dificuldades na realização da investigação criminal para a recolha de indícios e provas"



Apenas 10% das denúncias terminam em condenação.