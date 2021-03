BE avança com proposta para obrigar empresas a pagar custos do teletrabalho

O Bloco de Esquerda apresenta esta quinta-feira uma proposta para obrigar as empresas a pagar o acréscimo de gastos com energia, água e aquecimento provocados pelo teletrabalho.

O jornal Público escreve que o partido quer ainda garantir que os trabalhadores não sejam pressionados a estarem sempre disponíveis e que a casa passe a estar incluída no âmbito dos acidentes de trabalho.

Com cerca de um milhão de pessoas a trabalhar a partir de casa, o Bloco de Esquerda defende que é a altura de mudar a legislação laboral e lamenta que o Governo ainda não tenha feito qualquer alteração.

Também o PS, PSD, PCP e PAN estão a trabalhar em propostas para clarificar e alargar as despesas que devem ser assumidas pelas empresas.

O jornal diz que um dos pontos comuns é a inclusão dos gastos com a eletricidade ou a água.

Atualmente é responsabilidade do empregador instalar e fazer a manutenção dos equipamentos de trabalho e assumir as despesas com a internet e as comunicações.

Veja também: