Carta de condução e outros documentos com validade alargada até ao final do ano

O prazo de validade do cartão do cidadão vai ser estendido até 31 de dezembro. O decreto lei do Governo hoje publicado e que determina medidas de apoio social e económico, alarga também o prazo de outros documentos oficiais como vistos, certidões ou carta de condução.

Nas medidas de combate à pandemia e de apoio social e económico às famílias e empresas, foi também determinado que os certificados provisórios de matrícula, expirados a partir de 25 de janeiro, ficam revalidados por 60 dias.

O prazo de marcação de férias foi alargado até 15 de maio.