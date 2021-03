"Senti as portas todas a bater". Sismo de magnitude 3.4 registado na região de Lisboa

Um sismo com magnitude 3.4 na escala de Richter foi sentido hoje na região de Lisboa, com epicentro a oito quilómetros a leste de Loures e a uma profundidade de nove quilómetros, segundo o IPMA.

Testemunhas no bairro da Alvalade relataram à SIC Notícias terem sentido um abalo pelas 9h50..

"Não senti o chão [a tremer] mas senti as portas todas a bater", conta Leonor Cruz.

Catarina Ariztía, também moradora em Alvalade, afirma ter sentido "uma tontura" antes de perceber que se tratava de um sismo.

Não muito longe, na Av. 5 de Outubro, Cláudia Correia diz que foi das poucas pessoas no edifício onde trabalha que percebeu que o abalo tinha sido um pequeno terramoto.

"Foi uma sensação estranha porque foi muito rápido e fiquei na dúvida se seria um tremor de terra. Fui ter com as minhas colegas que me disseram que não sentiram. Cheguei a ter a sensação de estar maluca", confessa.

Outros relatos dão conta de que o abalo foi sentido em vários concelhos da região Lisboa, como Loures, Odivelas e Amadora.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o terramoto foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente com epicentro a cerca de 8 km a leste de Loures.

IPMA

