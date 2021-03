Rui Rio acusa o PS de obedecer à maçonaria. O líder do PSD criticou os socialistas por estarem contra a proposta que obriga os políticos a declararem quais as organizações a que pertencem.

"O PSD propõe que os políticos tenham de declarar todas as organizações a que pertencem. A Maçonaria opõe-se com vigor e o PS obedece-lhe, votando contra a nossa proposta. Tudo isto demonstra bem a degradação do regime e a aposta do PS na falta de transparência. Tanta incoerência!", escreveu Rio no Twitter.